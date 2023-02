To koniec ''Sukcesji''. Czwarty sezon będzie finałowy 0

Wielokrotnie nagradzany serial HBO Sukcesja dobiega końca. Debiutujący za miesiąc czwarty sezon będzie finałowy. Informację tą ogłosił twórca produkcji Jesse Armstrong.

Armstrong poinformował, iż przed pisaniem czwartego sezonu spotkał się z innymi scenarzystami serialu. Razem doszli oni do wniosku, że lepiej zrobić coś idealnego, mocnego i kompletnego, niż ciągnąć fabułę w nieskończoność. Według nich to mogłoby znaczącą zmniejszyć jakość produkcji.

Sukcesja prezentuje historię rodziny Royów, czyli Logana Roya oraz czworga jego dorosłych dzieci, do których należy firma Waystar Royco – jedna z największych korporacji mediowych na świecie. Akcja rozgrywa się w Nowym Jorku i przybliża widzom losy i rozterki, z którymi muszą się zmierzyć członkowie tej wpływowej rodziny. Teraz waży się ich przyszłość, bo starzejący się ojciec, będący także głową firmy, zaczyna wycofywać się z działalności. Roy Logan (Brian Cox) – nieprzejednany i wpływowy mężczyzna, z trzecią żoną Marcią (Hiam Abbass) u boku, twardą ręką zarządza należącą do rodziny, globalną korporacją mediową. Ma czworo dzieci z poprzednich dwóch związków. Kendall Roy (Jeremy Strong), starszy syn Logana z drugiego małżeństwa, jest obecnie prezesem jednego z oddziałów firmy i jego oczywistym następcą. Roman Roy (Kieran Culkin), młodszy brat Kendalla, który nie pracuje już w Waystar, jest szczerym i rozrywkowym mężczyzną. Siobhan „Shiv” Roy (Sarah Snook), jedyna córka Logana i zarazem najmłodsze jego dziecko, rozwija swoją karierę w polityce. Natomiast Connor Roy (Alan Ruck), najstarszy syn i jedyne dziecko z pierwszego małżeństwa, wiedzie spokojne życie w Nowym Meksyku, z dala od rodziny. Napięcia i tarcia rodzinne wzmagają się, gdy na imprezie urodzinowej Logana dochodzi do kłótni i zaczyna się walka o władzę – między ojcem a synem, a także między samym rodzeństwem.

Premiera finałowego sezonu 26 marca. W dziesięcioodcinkowej czwartej serii zbliża się wielka sprzedaż konglomeratu medialnego Waystar Royco wizjonerowi technologicznemu Lukasowi Matssonowi. Potencjalna sprzedaż wywołuje również niepokój i podziały wśród Royów, co prowadzi do walki o władzę w trakcie, gdy rodzina zastanawia się nad swoją przyszłością.

Źrodło: Dark Horizons