The Asylum naćpa kolejne zwierzę. Teraz przyszedł czas na aligatora 0

Od wczoraj w amerykańskich kinach szaleje naćpany niedźwiedź a studio The Asylum już ma w planach kolejny projekt. Tym razem pragnie ono ukazać nam będącego na haju, morderczego aligatora.

The Asylum ogłosiło prace nad projektem noszącym tytuł Attack of the Meth Gator. W sieci pojawił się także pierwszy plakat promujący produkcję. Oto on:

Fabuła tej kolejnej komedii grozy prawdopodobnie skoncentruje się na aligatorze, który połyka całą masę metaamfetaminy i rozpoczyna szalone polowanie na ludzi.

Studio The Asylum znane jest z tworzenia niskobudżetowych produkcji, często będących tańszą wersją hollywoodzkich hitów określonych mianem mockbusterów. Ma ono na swoim koncie m.in. Węże w samolocie, Martwe oceanarium oraz serię Rekinado i Atlantic Rim. Także Attack of the Meth Gator będzie filmem, który idealnie pasuje do produkcji realizowanych przez to studio.

Kokainowego misia wyreżyserowała Elizabeth Banks. Fabuła tego filmu co ciekawe inspirowana była prawdziwymi wydarzeniami. Miały one miejsce w 1985 roku w Kentucky. Wtedy to doszło do śmierci niedźwiedzia, który przedawkował kokainę. Ta znalazła się w lesie za sprawą pewnego przemytnika narkotyków, który zrzucił z samolotu wielką ilość narkotyku. Zwierzę najpierw wpadło w narkotykowy szał, a potem zdechło z powodu zażycia zbyt dużej ilości tego narkotyku.

Źrodło: Bloody Disgusting