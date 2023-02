Ruszyły zdjęcia do "Lanego poniedziałku" Justyny Mytnik 0

Padł pierwszy klaps na planie filmu Lany poniedziałek, opowiadającym o siostrach, które związane są nie tylko więzami krwi, ale też tajemnicą, jaką nosi w sobie jedna z nich. Za sterami debiutująca w tej roli Justyna Mytnik.

kadr z filmu "Lany poniedziałek"

Autorką scenariusza i reżyserką jest Justyna Mytnik, absolwentka reżyserii Państwowej Szkoły Filmowej, Telewizyjnej i Teatralnej w Łodzi. Ma ona na koncie licznie nagradzane dokumenty i filmy krótkometrażowe, m.in. Fascinatrix. Za kamerą stanął Maciej Twardowski, autor zdjęć m.in. do nagrodzonego w Sundance filmu Wszystkie nieprzespane noce.

Film powstaje w koprodukcji polsko-czesko-estońskiej. W Lany Poniedziałek 15-letnia Klara zostaje zgwałcona przez zamaskowanego chłopaka. Zbliża się kolejna Wielkanoc, a bohaterkę dręczą koszmary i ataki paniki. Marta, starsza siostra każe jej o wszystkim zapomnieć. Dziewczyna wbrew zakazom starszej siostry uczy się jednak dopuszczać do siebie trudne emocje. Wspiera ją w tym nowa przyjaciółka, Diana, która jest outsiderką oraz tajemnicza Bogini.Wszystko to zmienia Klarę, co nie podoba się ani Marcie, ani paczce znajomych. Siostry oddalają się od siebie. Gdy bohaterka ma wreszcie okazję zemścić się na swoim gwałcicielu, rozumie, że nie potrzebuje zemsty – uzdrowiła ją empatia oraz potęga samostanowienia.

W filmie występują m.in. Julia Polaczek, Nel Kaczmarek, Jowita Budnik, Maja Kleszcz, Weronika Kozakowska, Andrzej Gałła, Anita Poddębniak.

Źrodło: Monolith Films