ABC zamyka serial ''Goldbergowie'' 0

Emitowany od 2013 roku amerykański serial komediowy Goldbergowie dobiega końca. Stacja ABC zdecydowała, iż obecnie transmitowany dziesiąty sezon będzie tym ostatnim. Tak więc w maju zobaczymy ostatni odcinek tej pełnej humoru produkcji.

Goldbergowie to najdłużej emitowany serial komediowy od ABC. Ma też najlepsze oceny jeśli chodzi o produkcje tej stacji należące do komediowego gatunku. Jego twórcą jest Adam F. Goldberg.

Pierwsze informacje o tym jakoby dziesiąty sezon Goldbergów miał być tym finałowym dało się słyszeć już ponad rok temu, kiedy to ABC podpisało nowe umowy z obsadą na obecny sezon, po to, aby nadać produkcji właściwe zakończenie.

Lata 80. Kujonowaty Adam (Sean Giambrone) ma 11 lat i wszedł właśnie w wiek zainteresowania światem, który go otacza. Wykorzystując kamerę, rejestruje życie swojej zwariowanej, lecz kochającej się rodzinki Goldbergerów. Jego mama, Beverly (Wendi McLendon-Covey), jest klasyczną, nadopiekuńczą mamuśką, która posiada pełnię władzy w rodzinie. Tata, Murray (Jeff Garlin), to burkliwy rodzic, który stara się wychowywać dzieci bez krzyku. Siostra Adama, Erica (Hayley Orrantia), jest seksowną 17-latką, która potrafi sterroryzować swoje otoczenie. Jego brat, Barry (Troy Gentile), jest nadwrażliwym 16-latkiem, który cierpi na syndrom środkowego dziecka. Adam (Sean Giambrone) jest z nich najmłodszy, co nie przeszkadza mu się zakochać w starszej kobiecie. Blisko rodziny trzyma się także dziadek Al "Pops" Solomon (George Segal), napalony mężczyzna, bezwstydny Don Juan, który szkoli Adama w technikach miłości.

Źrodło: Dark Horizons