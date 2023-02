Arnold Schwarzenegger na pierwszych materiałach promujących serial ''Fubar'' 0

Netflix udostępnił pierwsze materiały promujące szpiegowski serial komediowy ’’Fubar’’. W głównej roli Arnold Schwarzenegger, dla którego jest to pierwsza poważna rola w odcinkowej produkcji.

Twórcą tego serialu jest Nick Santora. Fabuła produkcji podąża za ojcem (w tej roli Schwarzenegger) i córką, którzy odkrywają o sobie niewygodną prawdę. Jak się okazuje oboje od lat potajemnie pracują jako agencji CIA. Od tego momentu zdają sobie sprawę, że wszystko co do tej pory ich łączyło i co o sobie wiedzieli było kłamstwem i tak naprawdę wcale się nie znają. Zostają jednak zmuszeni do wspólnej pracy przy jednej z misji.

W obsadzie oprócz słynnego odtwórcy Terminatora znajdują się także Monica Barbaro, Jay Baruchel, Fortune Feimster, Milan Carter, Travis Van Winkle, Gabriel Luna i Fabiana Udenio.

Poniżej krótki teaser promujący serial oraz pierwsze zdjęcia z planu tejże produkcji:

Serial porusza temat rodzinnej dynamiki, a to wszystko osadzone zostało w świecie wysoko wykwalifikowanych szpiegów. Akcja produkcji rozgrywać ma się w różnych zakątkach świata i być pełna humoru.

Gdziekolwiek pójdę ludzie pytają mnie kiedy mam zamiar zrobić kolejną wielką komedię, coś w stylu '’Prawdziwe kłamstwa''. Cóż oto jest ’'Fubar’’. Serial ten skopie Ci tyłek i rozśmieszy i to nie tylko przez dwie godziny. Tu jest cały sezon powiedział Schwarzenegger.

Fubar składa się z ośmiu odcinków. Premiera serialu wyznaczona została przez Netflix na 25 maja.

