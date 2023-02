Oto powód współpracy Maggie i Negana! Zobaczcie nowy teaser promujący ''The Walking Dead: Dead City'' 0

Latem na AMC zadebiutuje kolejny spin-off serialu matki The Walking Dead, który nosi podtytuł '’Dead City'’. Główni bohaterowie to nieprawdopodobna para, która aby rozpocząć ze sobą współpracę musiała mieć dobry powód. Najnowszy teaser go ujawnia.

Maggie i Negan to postacie będące od dawna ze sobą w sprzeczności. Negan w The Walking Dead brutalnie zamordował męża Maggie, Glenna. Ta dwojka jednak znalazła powód, dla którego po tym co się stało jest w stanie ze sobą współpracować. Jest nim syn Maggie – Hershel. Został on porwany co widać na poniższym teaserze. Kobieta zwraca się do Negana o pomoc w jego uratowaniu. Chłopiec jest starszy, co potwierdza to, iż akcja spin-offa rozgrywać będzie się dwa lata po wydarzeniach z The Walking Dead.

Oto oficjalne streszczenie spin-offa:

Minęły lata, odkąd ostatni raz widzieliśmy Maggie i Negana, którzy teraz muszą zawrzeć niepewny sojusz, aby wykonać niebezpieczną misję. Maggie i Negan udają się na wyspę Manhattan, która odizolowana od początku apokalipsy rozwinęła własne, unikalne zagrożenia. Rozpadające się miasto jest pełne zmarłych i mieszkańców, którzy uczynili z Nowego Jorku własny świat pełen anarchii, niebezpieczeństw, piękna i terroru. Podczas pobytu w mieście bohaterowie spotykają rodowitych nowojorczyków, unikają szeryfa z trudną przeszłością i ścigają znanego zabójcę. Ale gdy para zagłębia się w piaszczyste otchłanie miasta opanowanego przez szwendaczy, staje się jasne, że traumy z ich burzliwej przeszłości mogą okazać się równie wielkim zagrożeniem, jak niebezpieczeństwa teraźniejszości.

Serial The Walking Dead: Dead City został stworzony i wyprodukowany przez Eli Jorné, który jest także showrunnerem. W głównych rolach Lauren Cohan i Jeffrey Dean Morgan.

Premiera tego składającego się z 6. odcinków serialu w czerwcu tego roku. Dokładna data zostanie dopiero przez stację AMC podana.

Źrodło: Bloody Disgusting