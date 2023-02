Książę Ciemności, wampir Dracula jest najbardziej narcystycznym szefem w historii. U jego boku przez wieki służył mu Renfield, który wykonywał wszystkie polecenia, bez względu na to, jak bardzo były poniżające. Ten jednak podejmuje decyzję, że nie chce już być cieniem swojego Pana i w tym celu pragnie poznać inne życie, ale kompletnie nie wie, jak się za to zabrać. Musi wymyślić jak pozbyć się byłego władcy, bowiem inaczej nie ma szans na rozpoczęcie czegoś całkowicie od nowa.

Za kamerą stoi reżyser Wojny o jutro – Chris McKay. Scenariusz przygotował zaś Ryan Ridley. Zdjęcia kręcone były w Nowym Orleanie. Obsadę uzupełniają Awkwafina, Shohreh Aghdashloo, Ben Schwartz, Adrian Martinez i Bess Rous.