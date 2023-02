''Ted Lasso'' - pełny zwiastun trzeciego sezonu 0

Serwis Apple TV+ opublikował zwiastun trzeciego i pozornie finałowego sezonu sportowej komedii Ted Lasso. Pozornie, bowiem chodzą plotki, iż odpowiednie zakończenie trzeciej serii daje możliwość nakręcenia w przyszłości dalszego ciągu.

fragment plakatu promującego serial ''Ted Lasso''

Twórcy serialu Jason Sudeikis i Bill Lawrence od początku twierdzili, że mają plan jedynie na trzy sezony. Sukces produkcji zweryfikował jednak ich plany. Według Channinga Dungey'a, prezesa Warner Bros. Television Group, kontynuacja jest możliwa, dzięki odpowiedniemu zakończeniu trzeciej serii.

Ted Lasso (Jason Sudeikis) to trener futbolu amerykańskiego na poziomie uniwersyteckim, który niespodziewanie zostaje zatrudniony jako szkoleniowiec angielskiej drużyny AFC Richmond. To drużyna występująca w najwyższej klasie rozgrywkowej w piłce nożnej w Anglii. Lasso nie miał do tej pory żadnego doświadczenia z tym sportem, tak więc z wieloma rzeczami z którymi musi się zmierzyć, mierzy się po raz pierwszy.

Po wydarzeniach z finału drugiej serii wszystko zaczyna się sypać. AFC Richmond staje się celem medialnych ataków, które przewidują wyjście drużyny z Premier League. Nate okrzyknięty 'cudownym dzieckiem' przenosi się do West Ham United i zaczyna pracować dla byłego Rebeki – Ruperta. Po odejściu Nate’a z AFC Richmond, Roy Kent zostaje asystentem trenera obok Bearda. Ted natomiast zmaga się z osobistymi problemami oraz zawodową presją.

Premiera trzeciego składającego się z 10. odcinków sezonu już 15 marca.

