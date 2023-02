''Nocny recepcjonista'' powraca z drugim sezonem! 0

Po siedmiu latach od premiery mini serialu Nocny recepcjonista zrealizowana zostanie jego kontynuacja. Do roli Jonathana Pine’a powraca Tom Hiddleston. To świetna wiadomość dla fanów aktora i produkcji.

Nad drugim sezonem pracują Amazon Prime Video, The Ink Factory i BBC. Za scenariusz odpowiada twórca oryginału – David Farr. Projekt nie otrzymał jeszcze oficjalnego zamówienia, ale jeśli tylko dostanie zielone światło to zdjęcia do niego rozpocząć mają się jeszcze w tym roku w Londynie i Ameryce Południowej. Co więcej studia chcą, aby powstał nie jeden, a dwa kolejne sezony.

Nocny Recepcjonista przedstawia historię Jonathana Pine’a (Tom Hiddleston), byłego żołnierza brytyjskich służb specjalnych, który pracuje w luksusowych hotelach. Pine został zrekrutowany przez agentkę Sophie, która przekazuje mu tajne informacje o poszukiwanym handlarzu bronią Richardzie Roperze (Hugh Laurie). Akcja przyspiesza tempa kiedy Pine próbuje wkupić się w łaski złoczyńcy i dowieść jego winy, dokonuje on infiltracji organizacji Ropera i jednocześnie chce pomścić śmierć kobiety.

Według portalu Deadline fabuła kontynuacji osadzona ma być w czasach współczesnych, a rozpocznie ją informacja o śmierci Richarda Ropera.

Źrodło: Deadline