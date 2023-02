Mandalore i epickie pojedynki powietrzne - nowy spot promujący "Mandaloriana" 0

Na mniej niż 24 godziny do premiery wyczekiwanego trzeciego sezonu The Mandalorian na Disney+, mamy dla Was nowy rozszerzony spot promujący gwiezdne widowisko!

Nowy spot prezentuje nam wiele bitew powietrznych, a także spotkanie Grogu z mandaloriańskim Płatnerzem, zdecydowanie większą liczbę Mandalorian wkraczających do akcji oraz to na co czekają wszyscy fani serialu, czyli Mandalore.

Nowy sezon The Mandalorian może być postrzegany, jako restart całej historii po tym, jak Din Djarin na nowo połączył siły z Grogu, którego nie chce oddawać w ręce Jedi. Spot, który został pokazany w sieci możecie obejrzeć poniżej. Nosi on tytuł "Who We Are":

Podróże tytułowego Mandalorianina przez Galaktykę będą kontynuowane w sezonie trzeciem. Din Djarin, niegdyś samotny łowca nagród, ponownie spotyka Grogu na swojej drodze. Tymczasem Nowa Republika stara się wyprowadzić Galaktykę z dala od jej mrocznej historii. Mandalorianin skrzyżuje ścieżki ze starymi sojusznikami i zdobędzie nowych wrogów w czasie kontynuacji wspólnych przygód z Grogu.

Premiera 3. sezonu serialu The Mandalorian już jutro na Disney+.

Źrodło: Disney+