"Dzika noc" - niecodzienna komedia świąteczna pełna akcji trafi na DVD

W przeddzień Bożego Narodzenia przestępcy włamują się do okazałej rezydencji. Nie są jednak przygotowani na starcie z niespodziewanym przeciwnikiem – Świętym Mikołajem. Dzika noc, film producentów Johna Wicka ukaże się na DVD już 9 marca.

Takiego Mikołaja jeszcze nie widzieliśmy – stał się zgorzkniały i traci wiarę w ludzkość. Kiedy spotykamy go po raz pierwszy, nienawidzi tego, kim się stał, chciwych dzieci i roszczeniowych rodziców. Ale kiedy mała dziewczynka ma kłopoty i prosi go, by ją chronił, jego cynizm topnieje, a on sam staje do walki z groźnymi przestępcami.

Chciałem nakręcić film, który widzowie będą mogli oglądać w każde Święta – mówi reżyser, Tommy Wirkola. Ale chodziło mi przede wszystkim o nadanie nowego charakteru temu, co tak wielu osobom jest znane. Każdy ogląda świąteczne filmy! Chciałem pobawić się świątecznymi stereotypami filmowymi. "Dzika noc" to hołd dla klasycznych filmów, takich jak "Szklana pułapka" i "Kevin sam w domu".

Chcieliśmy zobaczyć, jak daleko możemy posunąć się z akcją, przemocą i krwią, ale także połączyć to z humorem – w naszej historii jest kilka szokujących momentów, w których przekraczamy granicę. Widz śmieje się i jednocześnie odwraca wzrok od ekranu – nie ma lepszego uczucia! – dodaje Wirkola.

Święty Mikołaj z Dzikiej nocy to nie stereotypowy, dobrotliwy staruszek znany z popkultury. Filmowy Mikołaj przeżywa kryzys egzystencjalny i stracił ducha Bożego Narodzenia, które według niego zostało opanowane przez konsumpcjonizm i chciwość.

Dla sukcesu filmu kluczowe było znalezienie idealnego aktora. To rola dla kogoś, kto ma w sobie ciepło i życzliwość, ale jednocześnie jest też twardym facetem. To ktoś z naturalną powagą Świętego Mikołaja, ale musiała też kryć się w nim jakaś tajemnica, ponieważ nasz Święty Mikołaj jest bardzo skomplikowanym, wielowarstwowym człowiekiem – mówi Wirkola. David Harbour był pierwszą osobą, do której się zwróciliśmy, ponieważ miał wszystkie te cechy.

Na początku byłem zdziwiony, ale ekscytuję się rzeczami, które mnie zaskakują. Kiedy zaproponowano mi brutalny film o Świętym Mikołaju, pomyślałem, że nie ma to większego sensu. Po przeczytaniu scenariusza zdałem sobie sprawę, że to świetny film akcji z mnóstwem zabawnych momentów, a do tego to piękna, chwytająca za serce opowieść o dziewczynce, która na nowo musi uwierzyć w Świętego Mikołaja – mówi David Harbour.

Dzika noc ukaże się na DVD już 9 marca.

