''Sługa narodu'' - Polsat już pracuje nad drugim sezonem 0

Polsat oficjalnie rozpoczął już prace nad drugim sezonem polskiego serialu Sługa narodu. Decyzją tą stacja podjęła jeszcze przed premierą pierwszej serii, która zaplanowana jest na 4 marca.

Informacje o początku prac nad drugą serią podał w programie ’’PrzeVoDnik’’ Okił Khamidow, jeden z udziałowców spółki Polot Media będącej producentem serialu.

Pierwsza seria składa się z 24 odcinków. Druga ma liczyć 30, a w jej skład wejdą odcinki z ukraińskich sezonów drugiego i trzeciego. Polsat zaadaptuje więc wszystkie epizody oryginału, który składał się z trzech sezonów.

Trzecia seria w oryginale ma trzy odcinki, ale są one dłuższe, po ponad 50 minut, więc podzielimy je na sześć odcinków powiedział Okił Khamidow.

Ukraiński pierwowzór serialu wyniósł do władzy Wołodymyra Zełenskiego, który grał w nim główną rolę. Bohaterem polskiej wersji jest nauczyciel historii Ignacy Konieczny (Marcin Hycnar), który w wyniku zbiegu okoliczności i intrygi polityków zostaje prezydentem. Kiedy pewnego dnia w rozmowie z kolegą wygłasza płomienną i bardzo niecenzuralną tyradę na temat sytuacji w kraju nagrywa go jeden z uczniów i wrzuca filmik do internetu. Filmik staje się hitem a Konieczny – bohaterem. Wygrywa wybory i zaczyna sprawować urząd, co owocuje wieloma nieprzewidzianymi, a zarazem komicznymi sytuacjami.

Na głównej antenie Polsatu pierwsza seria będzie nadawana od 4 marca w soboty o 20 i 20.30. Polsat Box Go zapowiedział premierę pierwszych czterech odcinków na 4 marca na godz. 18.

Źrodło: Press