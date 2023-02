''Piotruś Pan i Wendy'' - Disney prezentuje zwiastun i plakat tej baśniowej produkcji 0

Walt Disney zaprezentował oficjalny plakat i zwiastun oczekiwanego przez wielu aktorskiego filmu opowiadającego o Piotrusiu Panu i Wendy. Wszystkich którzy choć na chwilę pragną przenieść się do Nibylandii zapraszamy poniżej do zapoznania się z opublikowanymi materiałami.

Scenariusz filmu został oparty na powieści J.M. Barrie i zainspirowany animowanym klasykiem z 1953 roku. Piotruś Pan i Wendy to ponadczasowa opowieść o młodej dziewczynie, która wbrew pragnieniom rodziców uczęszczania do szkoły z internatem, podróżuje z dwoma młodszymi braćmi do magicznego świata zwanego Nibylandią. Tam spotyka chłopca, który nie chce dorosnąć, maleńką wróżkę i złego pirackiego kapitana. Wkrótce stają się uczestnikami ekscytującej i niebezpiecznej przygody z dala od rodziny i domowego zacisza.

Za kamerą stanął David Lowery. Jest on także współscenarzystą wraz z Toby Halbrooksem. W filmie występują Jude Law jako Kapitan Hak, Yara Shahidi jako Dzwoneczek, Ever Anderson jako Wendy, Alexander Molony jako Piotruś Pan, Molly Parker jako pani Darling i Alan Tudyk jako pan Darling.

Premiera Piotruś Pan i Wendy tylko na platformie Disney+. Film nie trafi do kin. Subskrybenci w podróż do Nibylandii wyruszą już 28 kwietnia.

Źrodło: ComingSoon