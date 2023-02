Jenna Ortega jedną z gwiazd nowego filmu reżysera ''To przychodzi po zmroku'' 0

Po ponad trzech latach zawodowego przestoju Trey Edward Shults powraca za kamerę pełnometrażowego filmu. Do swojego nowego projektu zaprosił Jennę Ortegę, Barry'ego Keoghana i kanadyjskiego wokalistę znanego jako The Weeknd, dla którego będzie to debiut fabularny.

Jenna Ortega, film ''Krzyk''

Film nie posiada jeszcze swojego tytułu, a bynajmniej nie został on podany do publicznej wiadomości. Shutls jako reżyser pracować będzie na scenariuszu autorstwa swojego oraz The Weeknd i Reza Fahim. Nie znane są żadne fabularne szczegóły tejże produkcji. Czy będzie to horror, dramat, a może coś należącego do zupełnie innego gatunku filmowego?

Obecnie na swoim koncie Shults ma dwa dramaty – Fale i Krisha oraz jeden horror – To przychodzi po zmroku. Projekty te zarówno napisał, jak i wyreżyserował.

Jennę Ortegę z pewnością kojarzycie z roli Wednesday Addams w serialu Netflix. Wystąpiła także w ubiegłorocznym Krzyku. Do roli z tego slashera powróci jeszcze w tym roku w filmie Krzyk 6. Barry Keoghan ma zaś na swoim koncie występ w nagradzanym komediodramacie Duchy Inisherin oraz w brytyjskim filmie wojennym zatytułowanym Dunkierka.

Źrodło: Deadline