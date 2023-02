Rusza pierwsza produkcja fabularna studia Under Ski Tower 0

"Game Over" w reżyserii Pawła Powolnego jest pierwszą fabularną produkcją studia Under Ski Tower. Projekt otrzymał dofinansowanie z Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej w kategorii "Produkcja filmów fabularnych pełnometrażowych – mikrobudżetowych PIERWSZY FILM". Zdjęcia do produkcji zaplanowano na maj 2023 roku.

Wojciech Stuchlik, Paweł Powolny, Paweł Jóźwik

Za kamerą "Game Over" stanie Paweł Powolny – twórca krótkometrażowych filmów fabularnych, dokumentalnych oraz reklamowych, który ma na swoim koncie takie produkcje jak: "Nie dotykając gór", "Spójrz na mnie", "Bar Mar-Twych" czy "Nigdy dobrze". Autorem scenariusza "Game Over" jest Jakub Litke, a za zdjęcia odpowiada Filip Madej. Produkcją filmu zajmie się studio Under Ski Tower – Paweł Jóźwik jako producent i Wojciech Stuchlik jako producent liniowy.

Kluczem do realizacji udanej produkcji jest dobra współpraca na linii reżyser-producent. W tym przypadku jestem o to spokojny, bo znamy się z Pawłem Jóźwikiem ponad 10 lat i podobnie patrzymy na proces tworzenia filmu. Dodając do tego świetny scenariusz mamy solidne podstawy, aby wspólnie zrobić po prostu dobry film.

mówi Paweł Powolny, reżyser "Game Over"

W Under Ski Tower mamy jasno określoną strategię doboru tematyki realizowanych produkcji fabularnych. Chcemy robić filmy osadzone we współczesnych realiach, które opowiadają o aktualnych problemach ludzi. Przykładem takiego kina będzie "Game Over" – mówi Paweł Jóźwik, head of production Under Ski Tower. I dodaje: Zakończyliśmy już prace literackie. Obecnie kompletujemy obsadę filmu i przygotowujemy się do zdjęć próbnych.

"Game Over" to komediodramat osadzony w realiach współczesnej Polski. Główny bohater, 30-letni gamer, w wyniku splotu różnych okoliczności musi przewartościować swoje dotychczasowe życie i przejść przyspieszony kurs dojrzewania.

Film otrzymał 900 tysięcy złotych dofinansowania z Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej co stanowi 90 proc. budżetu filmu. Zdjęcia do "Game Over" zakończą się w czerwcu tego roku.

Źrodło: Under Ski Tower