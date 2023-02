Redaktor Naczelny FDB. Od czasu do czasu, lubię obejrzeć sobie jakiś film :)

"Tedi i szmaragdowa tablica" - nowe przygody słynnego archeologa już 9 marca na DVD 0

Po tym jak przypadkiem ściągnął na siebie i swoich przyjaciół klątwę, słynny archeolog Tedi będzie musiał znaleźć sposób aby ją zdjąć. Wyruszy w podróż, a w drodze do celu przemierzy pół świata, odwiedzi Egipt i Paryż, a także przeżyje niesamowite przygody. Film animowany Tedi i Szmaragdowa Tablica zadebiutuje na DVD już 9 marca.

"Tedi i szmaragdowa tablica"

Po obiecujących Tedi i poszukiwacze zaginionego miasta oraz Tedi i mapa skarbów, przyszedł czas na trzeci film o przygodach słynnego archeologa. Tym razem Tedi spełnia swoje marzenie o pracy przy prawdziwym wykopalisku archeologicznym. Ale nie na długo. Przez nieumyślne zniszczenie egipskiego sarkofagu, zostaje zwolniony z pracy przy wykopaliskach i musi znaleźć sobie nowe zajęcie. Z tym jednak nie ma najmniejszego problemu, wkrótce bowiem okazuje się, że nieumyślnie rzucił na siebie i swoich bliskich klątwę i teraz musi przemierzyć długą drogę z Meksyku do Chicago, przez Paryż, aż po Egipt, by spróbować ją zdjąć.

Tedi i Szmaragdowa Tablica to znakomita przygoda dla całej rodziny – wciągająca historia zabiera nas w podróż w przepiękne miejsca, gdzie walczący z czasem bohaterowie będą musieli rozwikłać trudne zagadki i odnaleźć skarb, który pozwoli pokonać klątwę Szmaragdowej Tablicy.

Film w znakomity sposób łączy w sobie typowe dla komedii gagi z elementami najlepszych filmów przygodowych, oraz nie stroni od nawiązań do słynnych popkulturowych hitów – "Indiany Jonesa", "Lary Croft", czy nawet "Gwiezdnych wojen" oraz "Kodu Leonarda da Vinci". Tedi i Szmaragdowa Tablica to doskonale wyważona mieszanka wszystkiego, co uwielbiamy w kinie rozrywkowym, podana w bardzo przyjemnej estetyce filmu animowanego.

Tedi i Szmaragdowa Tablica zadebiutował w kinach 23 września 2022 roku. Już 9 marca ukaże się na DVD.

Źrodło: Galapagos