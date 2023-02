Nowa ''Mała syrenka'' od Disney to produkcja 'dużo nowocześniejsza'

Już w maju do kin wejdzie nowa wersja '’Małej Syrenki''. Produkcja ta nie jest jednak animowanym dziełem, a projektem aktorskim. W głównej roli afroamerykanka Halle Bailey . I to właśnie ona zdradza małe szczegóły odnośnie podejścia Arielki i jej ’nowoczesności'.

W wywiadzie udzielonym dla magazynu '’The Face'’ Halle Bailey omówiła postać Arielki i to jak różni się ona od oryginalnej wersji z 1989 roku. Według niej podejście głównej bohaterki do życia mocno odzwierciedla zachowanie współczesnych kobiet.