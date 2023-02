Apel twórców i artystów audiowizualnych do Premiera 0

Polscy twórcy i artyści audiowizualni czekają na prawo, które zagwarantuje wszystkim filmowcom sprawiedliwe tantiemy z internetu i zapewni im równe szanse we współpracy i negocjacjach z zagranicznymi korporacjami.

Szanowny Panie Premierze,

polscy twórcy i artyści audiowizualni czekają na prawo, które zagwarantuje wszystkim filmowcom sprawiedliwe tantiemy z internetu i zapewni im równe szanse we współpracy i negocjacjach z zagranicznymi korporacjami. Gwarantuje to unijna dyrektywa o prawie autorskim na jednolitym rynku cyfrowym, której wdrożenie w Polsce przedłuża się z niezrozumiałych dla nas względów już o wiele miesięcy. Jako przedstawiciele środowiska polskich aktorów i twórców filmowych, z niepokojem dostrzegamy, że niektórzy przedstawiciele obozu władzy ponad dobro polskiej kultury stawiają interesy platform takich jak Netflix.

Trudno jest nam zrozumieć, dlaczego serwisy streamingowe mogą dzielić się swoimi zyskami z twórcami w niemal całej Europie, ale nie w Polsce? Dlaczego akurat polska kultura jest przez cyfrowych gigantów w ten sposób dyskryminowana? Dlatego zwracamy się Pana Premiera z apelem o uchwalenie prawa, które ochroni polską kulturę.

Rządowy projekt nowelizacji prawa autorskiego, za który jesteśmy wdzięczni, daje szansę tysiącom polskich twórców na otrzymywanie sprawiedliwych wynagrodzeń za swoją pracę i za filmy, które cieszą się ogromną popularnością, zarówno w Polsce, jak i na całym świecie. Dlatego z dużym zaskoczeniem przyjęliśmy fakt, że po wizycie CEO Netflixa wiceminister cyfryzacji Janusz Cieszyński, a później wiceminister finansów Piotr Patkowski wystosowali do Ministerstwa Kultury pisma domagające się skreślenia kluczowego dla polskich twórców przepisu. Zastanawiające jest dla nas również to, że urzędnicy państwowi stawiają interesy zagranicznych firm ponad interesami polskich twórców i polskich obywateli.

Przychody platform VOD w Polsce wynoszą już 2,3 miliarda złotych (!) rocznie, w tym samym czasie polscy filmowcy otrzymują dokładnie 0 zł tantiem. A przecież to dzięki ich filmom, firmy takie jak Netflix w ogóle mogą zarabiać. Traci na tym nie tylko cała polska branża filmowa, ale także polska gospodarka. Zastanawia nas dlaczego polscy twórcy filmowi mogą otrzymywać tantiemy z innych państw Europy, w których oglądane są polskie filmy czy seriale (z Francji, Włoch, Hiszpanii, czy nawet Słowenii, Litwy, Estonii), a wciąż nie mogą liczyć na nie we własnym kraju, gdzie są najpopularniejsze. Zaskakujący jest dla nas również fakt, że polskie telewizje takie jak Telewizja Polska, Polsat czy nawet TV Trwam płacą tantiemy polskim twórcom, a zagraniczni giganci cyfrowi już takich wynagrodzeń nie chcą przekazywać.

Wobec niepewności jutra i braku transparentności co do sposobu procedowania zmian fundamentalnych dla interesu całej branży, środowisko polskich aktorów i twórców filmowych zjednoczyło się ponad podziałami i sympatiami politycznymi, aby przemawiać jednym głosem.

W imieniu wszystkich polskich filmowców apelujemy do Pana oraz do rządu Prawa i Sprawiedliwości o implementację dyrektywy wraz z zapisami zapewniającymi prawo do sprawiedliwego wynagrodzenia z internetu!

Z wyrazami szacunku,

Jacek Bromski, Stowarzyszenie Filmowców Polskich

Andrzej Jakimowski, Gildia Reżyserów Polskich

Ilona Łepkowska, Gildia Scenarzystów Polskich

Dariusz Jabłoński, Polska Akademia Filmowa

Krzysztof Szuster, Związek Artystów Scen Polskich ZASP

Piotr Śliskowski, Stowarzyszenie Autorek i Autorów Zdjęć Filmowych PSC

Witold Płóciennik, Związek Zawodowy Filmowców

Jarosław Barzan, Polskie Stowarzyszenie Montażystów

Maksymilian Rogacki, Związek Zawodowy Aktorów Polskich

Lidia Duda, Gildia Polskich Reżyserów Dokumentalnych

Barbara Białowąs, Stowarzyszenie Kobiet Filmowców

Marcin Konarzewski, Gildia Montażu i Postprodukcji GMP

Dominik Skoczek, Związek Autorów i Producentów Audiowizualnych

Źrodło: zapa.org.pl