Galeria freaków od A do Z w trailerze szalonej komedii "Emigracja XD" od CANAL+ 0

Poczucie humoru, które nie zna granic. Podróż pełna absurdalnych sytuacji i niefortunnych zbiegów okoliczności. Plejada bohaterów, w której każdy jest większym freakiem od poprzedniego. Więcej o ich charakterach i przygodach można się dowiedzieć od samych aktorów w specjalnym materiale wideo. Premiera pierwszych dwóch odcinków już 17 marca w CANAL+ online i na CANAL+ Premium, a już teraz można obejrzeć zwiastun produkcji!

Emigracja XD to szalona serialowa komedia o podróży dwóch przyjaciół, prawdziwych ziomali, Malcolma i Stomila, którzy opuszczają rodzinne strony i wyruszają na emigrację do Londynu. W drodze z bardzo małego miasteczka do bardzo Wielkiej Brytanii spotykają całą galerię osobliwości: cygańskich handlarzy kamperów, anarchistów – squatersów, recydywistów ukrywających się przed polskim wymiarem sprawiedliwości czy pracowników klubu go-go. Nowe znajomości zawsze prowadzą do splotu kuriozalnych zdarzeń, w których absurd goni absurd. Poznajcie galerię freaków oraz dwóch głównych bohaterów, którzy ten barwny zbiór otwierają.

Poniżej możecie obejrzeć zwiastun oraz materiał promujący serial "GALERIA FREAKÓW OD A DO Z".

GALERIA FREAKÓW OD A DO Z

Najnowsza produkcja CANAL+ Polska, która jest adaptacją bestsellerowej książki Malcolma XD, już 17 marca w CANAL+ online i w CANAL+ Premium!

Źrodło: Canal+