Zabawny zwiastun komediowego slashera "The Blackening" 0

Lionsgate ujawniło pierwszy oficjalny zwiastun The Blackening, komedii grozy, nawiązującej do tematu czarnoskórego, który zawsze umiera jako pierwszy w horrorach. Zapowiada się dobra zabawa z dreszczykiem w tle, coś dla fanów dobrego slashera.

fragment plakatu filmu "The Blackening"

The Blackening koncentruje się wokół grupy czarnych przyjaciół, którzy spotykają się ponownie na weekendowy wypad, by zostać uwięzionymi w chatce z pokręconym zabójcą szukającym zemsty. Zmuszeni do gry według jego zasad, przyjaciele szybko zdają sobie sprawę, że to nie jest żadna zabawa. Reżyseruje go Tim Story, znany z filmów Fantastyczna Czwórka, Barbershop i Prawdziwa jazda.

W rolach głównych występują Grace Byers, Jermaine Fowler, Melvin Gregg, X Mayo, Dewayne Perkins, Antoinette Robertson, Sinqua Walls, Jay Pharoah i Yvonne Orji. Scenariusz napisali Tracy Oliver i Dewayne Perkins. Za produkcję odpowiadają Sharla Sumpter Bridgett, Marcei A. Brown, Jason Clark, E. Brian Dobbins, Tracy Oliver oraz Tim Story. Zdjęcia są autorstwa Todda A. Dos Reisa.

Film miał premierę podczas zeszłorocznego Toronto International Film Festival, 16 czerwca ma trafić do kin w USA.

Źrodło: firstshowing.net