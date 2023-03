Redaktor Naczelny FDB. Od czasu do czasu, lubię obejrzeć sobie jakiś film :)

"Lewandowski – Nieznany" - premiera polskiego filmu dokumentalnego o Robercie Lewandowskim 0

Lewandowski – Nieznany to intymny wgląd w życie i karierę jednego z najlepszych piłkarzy świata, Roberta Lewandowskiego. Dokument pojawi się w Polsce 31 marca wyłącznie na Prime Video.

Lewandowski – Nieznany to pierwsza polska produkcja własna Prime Video. Film dołączy do wybranych polskich tytułów, światowych produkcji własnych Amazon i dokumentów sportowych dostępnych w serwisie dla klientów Amazon Prime.

Serwis streamingowy Prime Video ogłosił dziś premierę pierwszego polskiego filmu dokumentalnego produkcji własnej o życiu i karierze Roberta Lewandowskiego pt. Lewandowski – Nieznany, która odbędzie się 31 marca 2023 roku. Dzięki bezpośredniemu dostępowi do życia sportowca i nigdy wcześniej niepublikowanym materiałom, film zapewni użytkownikom Amazon Prime w Polsce niepowtarzalną możliwość poznania prawdziwego wizerunku i historii Roberta Lewandowskiego.

Film ujawnia wyjątkową drogę, jaką przebył młody człowiek z małego miasta w Polsce, aby stać się jednym z najlepszych napastników swoich czasów, jak również pokazuje zmianę jego sposobu myślenia i to, jak przekroczył granice futbolu swoimi występami na boisku i zachowaniem poza nim. Dokument przedstawia wiele aspektów życia Lewandowskiego, w tym jego młode lata, miłość do rodziny i przyjaciół, a także jego niezachwianą etykę pracy, poświęcenie oraz wzloty i upadki towarzyszące mu w drodze do sukcesu zawodowego.

Dokument składa się z rozmów z Lewandowskim oraz ze światowej klasy piłkarzami, trenerami i innymi sportowcami, takimi jak Xavi Hernandez, Thierry Henry, Jürgen Klopp i Zbigniew Boniek, a także z jego żoną Anną Lewandowską, rodziną i bliskimi przyjaciółmi. Poprzez ekskluzywne wywiady film przedstawia nieznany dotąd obraz początków kariery Lewandowskiego w Polsce, jego wzrost popularności w takich klubach jak Borussia Dortmund i Bayern Monachium oraz jego rolę w drużynie jako dominującego strzelca i kapitana reprezentacji narodowej. Obraz obejmuje również transfer Lewandowskiego do FC Barcelony i przedstawia, jak ten ruch był postrzegany przez ekspertów i fanów, dodając własną perspektywę piłkarza i powody jego decyzji.

Piłka nożna jest moją pasją, futbol stał się dla mnie sposobem na spełnienie marzeń. Chciałbym, aby moja historia była inspiracją dla młodych ludzi, aby zobaczyli, że nie ma rzeczy niemożliwych, a każdy cel można osiągnąć – mówi Robert Lewandowski. Film opowiada o ludziach, trenerach, kolegach, ale przede wszystkim o bliskich mi osobach, rodzinie i przyjaciołach, którzy stanowią ważną część mojej kariery, towarzysząc mi nie tylko w chwilach radości, ale także wspierając mnie w trudnych momentach.

Lewandowski – Nieznany został wyprodukowany przez wielokrotnie nagradzany dom produkcyjny Papaya Films i wyreżyserowany przez Macieja Kowalczuka. Produkcja dołącza do oferty polskich tytułów już dostępnych na Amazon Prime, takich jak: Small World, Apokawixa, Nie cudzołóż i nie kradnij.

Źrodło: Prime Video