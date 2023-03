Andy Serkis powróci jako Alfred w "The Batman Part II". Pojawił się również chętny do zagrania Stracha na Wróble 0

Zapewne trochę wody upłynie w Wiśle zanim dostaniemy informacje na temat nowych nazwisk w obsadzie filmu The Batman Part II. W między czasie potwierdzono jednak udział w projekcie aktora, którego widzieliśmy w pierwszej części.

Podczas wywiadu dla GQ, Andy Serkis ujawnił, że powróci jako Alfred Pennyworth w nadchodzącej kontynuacji. Oczywiście nie powinna to być dla nikogo żadna niespodzianka, ale zważywszy na to, jak napięty grafik posiada ten ceniony aktor, potwierdzenie jego udziału w sequelu już na tym etapie prac przedprodukcyjnych jest dobrym znakiem. Co ciekawe Andy Serkis powiedział, iż Matt Reeves zdradził mu, że był on jego pierwszym i jedynym wyborem, jeśli chodzi o zagranie lokaja Bruce’a Wayne’a.

Alfred pomimo tego, że miał dość niewielką rolę, to była ona kluczowa w przygodach Mrocznego Rycerza zaproponowanych przez Matta Reevesa w The Batman. Liczymy na to, że Andy Serkis w sequelu dostanie zdecydowanie więcej czasu ekranowego.

Z interesujących plotek związanych z tym projektem warto zwrócić uwagę, że Jamie Campbell Bower, którego zapewne kojarzycie z kluczowej roli w 4. sezonie serialu Stranger Things, wyraził zainteresowanie zagraniem w widowisku Stracha na Wróble. Na ten moment nie ma jednak żadnych informacji, jakoby Jonathan Crane miał pojawić się w kontynuacji. Tak naprawdę o sequelu nie wiemy na razie nic.

Liczymy na to, że nadchodząca seria o Pingwinie powstająca dla HBO Max da nam nieco szerszy obraz na to czego możemy spodziewać się w The Batman Part II. Produkcja serialu ma wystartować w Nowym Jorku jeszcze w tym tygodniu.

Źrodło: GQ