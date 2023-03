Jena Malone dołączyła do serii wraz z produkcją filmu Igrzyska Śmierci: W Pierścieniu Ognia z 2013 roku. Aktorka opublikowała zdjęcie na Instagramie z okresu zakończenia prac nad częścią zatytułowaną Igrzyska Śmierci: Kosogłos. Część 2, której premiera miała miejsce dwa lata później.

To zdjęcie została zrobione zaraz po zakończeniu zdjęć do filmu "Kosogłos. Część 2" i powiedzeniu wszystkim na planie do widzenia. Kręciliśmy w pięknej posiadłości we francuskiej wsi i poprosiłam kierowcę, żeby zatrzymał się przy tym, żebym mogła się wypłakać i uchwycić ten moment. Pomimo tego, że okres w Paryżu był dla mnie bardzo ciężki, przechodziłam przez ciężkie rozstanie, a także byłam napastowana seksualnie przez kogoś z kim pracowałam, byłam pełna wdzięczności za ten projekt. Za ludzi, z którymi się zżyłam i te niesamowite części, które dostałam do zagrania. Wirująca mieszanka emocji, którą dopiero teraz porządkuję. Wolałabym, żeby to nie było związane z tak traumatycznym dla mnie wydarzeniem, ale chyba na tym polega prawdziwa dzikość życia. Jak zapanować nad chaosem za pomocą piękna. Pracowałam bardzo ciężko, aby uzdrowić i nauczyć się poprzez sprawiedliwość naprawczą, jak zawrzeć pokój z osobą, która mnie zgwałciła i zawrzeć pokój ze sobą samą.

czytamy na Instagramie aktorki