Znaleziono nowego odtwórcę Hellboya! To aktor znany z serialu ''Wirus'' 0

Studio Millennium Media niedawno ogłosiło swoje prace nad filmem o Hellboy’u. Będzie to kolejna produkcja opowiadająca o tym komiksowym bohaterze. Wiemy już kto po Ronie Perlmanie i Davidzie Harbour sportretuje tą postać.

Jack Kesy, serial ''Pazury''

Angaż do głównej roli otrzymał Jack Kesy. To aktor znany z filmu Deadpool 2, w którym to wcielił się w czarnego Toma Cassidy. Wystąpił także w serialu Wirus oraz Pazury.

Jack Kesy to dynamiczny aktor, który potrafi wczuć się w swoją rolę. Jego talent i postawa aktorska są idealne dla młodszego Hellboy’a powiedział Jonathan Young, współprezes Millennium Media.

Nowy film opowiadający o Hellboy’u nosi tytuł The Crooked Man. Jego akcja rozegra się w latach 50 XX wieku w Appalachach. Hellboy i jego partner, początkujący agent Biura Badań Paranormalnych i Obrony trafią na małą społeczność, która prześladowana jest przez czarownice. Okazuje się, że na ich czele stoi demon zwany Lichwiarzem mający powiązania z przeszłością głównego bohatera.

Za kamerą stanie Brian Taylor, który najbardziej znany jest z reżyserowania kilku odcinków serialu Happy! oraz typowego akcyjniaka z Jasonem Stathamem Adrenalina. Scenariusz napisali Mike Mignola i Chris Golden, twórcy komiksów o Hellboy’u. Zdjęcia do The Crooked Man ruszyć mają w przyszłym miesiącu w Bułgarii.

Ostatni raz Hellboy na kinowym ekranie pojawił się w 2019 roku. W głównego bohatera wcielił się David Harbour. Produkcja ta była kasową klapą zarabiając niewiele więcej niż wyniosły koszty jego produkcji (50 milionów dolarów). Film nie został doceniony również przez krytyków, zbierając głównie negatywne opinie. Wcześniej Hellboy pojawił się w dwóch filmach w reżyserii Guillermo del Toro – Hellboy i Hellboy: Złota armia. Tu tytułową postać portretował Ron Perlman.

Źrodło: Variety