James Gun i Blumhouse przygotują adaptację gry "Dead By Daylight" 0

Blumhouse i Atomic Monster Jamesa Wana zamierzają przenieść na duży ekran bestsellerową serię gier wideo z gatunku survival horror zatytułowaną "Dead By Daylight".

Czy jest to dobra informacja dla fanów gry "Dead By Daylight" to się dopiero okaże zważywszy na to, że Hollywood nie ma szczęścia do adaptacji gier wideo. Mimo wszystko ten głośny w swoim gatunku tytuł wydaje się być całkiem niezłym materiałem źródłowym na horror, który potencjalnie zostanie kasowym sukcesem i artystycznym triumfem twórców. Tym bardziej, że za projekt zabierają się ludzie z Blumhouse i Atomic Monster.

Aktualnie do projektu nie został zaangażowany żaden scenarzysta lub reżyser. Blumhouse i Atomic Monster są w trakcie kompletowania zespołu kreatywnego.

Nie moglibyśmy być bardziej podekscytowani współpracą z Jasonem Blumem i Jamesem Wanem, dwoma gigantami branży horrorów, nad dalszym rozszerzeniem uniwersum Dead by Daylight. W Behaviour naszą dewizą jest "tworzenie wyjątkowych chwil, razem, na zawsze". Atomic Monster i Blumhouse są idealnymi partnerami, aby stworzyć zabójcze wejście "Dead by Daylight" na duży ekran.

powiedział Stephen Mulrooney, wiceprezes wykonawczy w Behaviour Interactive

Od premiery w 2016 roku gra sprzedała się w 50 mln egzemplarzy i horrorem z asymetrycznym trybem rozgrywki wieloosobowej, w której jeden gracz wciela się w postać potwora/zabójcy, a czterech innych jest uciekinierami.

Źrodło: Comicbookmovie