HBO Max pokazało zwiastun polskiego serialu "#BringBackAlice" 0

HBO Max zaprezentowało zapowiedź nowego polskiego serialu, który nosi tytuł #BringBackAlice. Zwiastun znajdziecie w dalszej części artykułu.

Trójmiejska społeczność jest wstrząśnięta zaginięciem popularnej influencerki – Alicji Stec (Helena Englert). Po roku intensywnych poszukiwań, nastolatka zostaje odnaleziona w tajemniczych okolicznościach. Niestety internetowa idolka i dziewczyna z tzw. dobrego domu, niemal nic nie pamięta. Ze strzępków informacji, niepokojących flashbacków i fragmentarycznych wspomnień próbuje odtworzyć przeszłość. Nie wszyscy jednak wierzą, że straciła pamięć… Wkrótce okazuje się, że tego samego dnia zniknęła bez śladu także inna nastolatka – Wera. Brat zaginionej, Tomek, podejrzewa, że to właśnie Alicja może być kluczem do odnalezienia jego siostry. Powrót influencerki staje się też źródłem konfliktów w grupie jej ukochanych przyjaciół. Łączy ich bowiem mroczny sekret, a od zawsze wiadomo, że tajemnica to najsilniejsza więź…

Premiera 14 kwietnia.

Źrodło: HBO Max