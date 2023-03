Podróż w dzikie niepoznane włoskie Alpy w zwiastunie "Osiem gór" 0

kadr z filmu "Osiem gór"

Trzydziestoletni Pietro decyduje się zostawić za sobą życie dużego miasta i wyjechać w góry. Nie odnajduje się w swoim dotychczasowym, pełnym zgiełku życiu, chociaż sam nie potrafi określić czego mu brakuje. Prawdziwie wolny i szczęśliwy czuł się jedynie w dzikich Alpach, gdzie spędzał w dzieciństwie każde lato. Zaszczepiona w nim miłość do gór i odkrywania nowych ścieżek każe mu wyruszyć w świat, w którym nowe znajomości i stare przyjaźnie staną się ścieżką do odnalezienia siebie.

Sercem opowieści jest uchwycona z wrażliwością obrazów Terrence'a Malicka relacja człowieka z przepiękną, majestatyczną i nieposkromioną naturą. Zdjęciom inspirowanym Wszystko za życie udało się oddać zarówno monumentalną, magnetyczną siłę gór, jak ich intymną stronę, gdzie kolejne kroki, milczenie, czas i właściwa miara to sposób na życie. Osiem gór to opowieść o odkrywaniu siebie, naturze i miłości – platonicznej, ale mocniejszej niż jakakolwiek skała, na którą można by się wspiąć.

W rolach głównych występują Alessandro Borghi, Luca Marinelli i Elena Lietti. Za reżyserię odpowiadają Felix Van Groeningen oraz Charlotte Vandermeersch, wspólnie napisali również scenariusz na podstawie powieść Paulo Cognettiego.

Film trafi do naszych kin w maju tego roku.

Źrodło: M2 Films