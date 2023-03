''Wielka'' powraca z 3. sezonem. Elle Fanning i Nicholas Hoult na pierwszym zdjęciu z produkcji 0

Platforma Hulu podała datę premiery oczekiwanego od ponad roku trzeciego sezonu kostiumowego serialu Wielka. Wraz z tą informacją w sieci zadebiutowało pierwsze zdjęcie ukazujące nam głównych bohaterów.

fragment plakatu promującego serial ''Wielka''

Catherine i Peter w trzeciej serii podejmą próbę naprawienia swojego małżeństwa po sezonie ciągłych prób zabicia siebie nawzajem.

Serial Wielka pokazuje drogę, jaką pokonała Katarzyna Wielka od nikomu nieznanej outsiderki do najdłużej panującej kobiety w historii Rosji. Produkcja wykorzystuje tylko wybrane i nieliczne fakty historyczne. Jest to przede wszystkim fikcyjna i satyryczna opowieść o młodej romantycznej dziewczynie, która przybyła do Rosji, aby wejść w zaaranżowane małżeństwo z carem Piotrem. Mając nadzieję na znalezienie miłości i szczęścia, w ich miejsce odkrywa raczej niebezpieczny, zdeprawowany i zacofany świat, który postanawia zmienić. Jedyne, co musi zrobić, to zabić męża, pokonać kościół, pokrzyżować plany wojsku i przeciągnąć sądy na swoją stronę.

Wielka to nowoczesna opowieść o przeszłości – przedstawia wiele ról, które Katarzyna odgrywała przez całe swoje życie jako kochanka, nauczycielka, władczyni, przyjaciółka i wojowniczka.

Wielką napisał i wyprodukował Tony McNamara, a Matt Shakman pełni rolę reżysera. Premiera 3. sezonu tego serialu zaplanowana jest na 12 maja. Seria ta liczy 10 odcinków.

Źrodło: ComingSoon