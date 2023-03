''Riverdale'' - zwiastun pełnego emocji finałowego sezonu 0

Stacja The CW opublikowała pierwszy zwiastun niezwykle oczekiwanego siódmego sezonu młodzieżowego serialu Riverdale. Nadchodząca seria niestety, ale zakończy ukazaną w produkcji historię.

Riverdale opowiada o losach Archiego Andrewsa i jego przyjaciół, którzy zmagają się z problemami z seksem, miłością, szkołą i rodziną. Nastolatkowie zostają wplątani także w mroczną tajemnicę miasteczka w którym mieszkają. Fabuła serialu powstała na podstawie komiksów Archie Comics.

Finałowa seria zabierze Archiego i jego przyjaciół do lat 50 XX wieku. Tam sprawy, z którymi przyjdzie im się zmierzyć staną się o wiele dziwniejsze, bardziej dzikie i zagmatwane. Jako jedyną osobą, która pamięta co się stało jest Jughead. Ten próbuje przekonać Archiego, Betty i innych, do tego, że to nie ich świat, że pochodzą oni z przyszłości i muszą znaleźć sposób na powrót do ich czasu.

W obsadzie finałowej serii znajdują się m.in. KJ Apa jako Archie Andrews, Lili Reinhart jako Betty Cooper, Camila Mendes jako Veronica Lodge, Cole Sprouse jako Jughead Jones, Madelaine Petsch jako Cheryl Blossom, Vanessa Morgan jako Toni Topaz, Casey Cott jako Kevin Keller, Charles Melton jako Reggie Mantle i Drew Ray Tanner jako Fangs Fogarty.

Premiera 7. serii Riverdale zaplanowana jest na 29 marca.

Źrodło: ComingSoon