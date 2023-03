Redaktor Naczelny FDB. Od czasu do czasu, lubię obejrzeć sobie jakiś film :)

Jake Gyllenhaal kręcił na UFC sceny do remake'u "Wykidajło" - zobaczcie materiały wideo 1

Jake Gyllenhaal zagra główną rolę w remake’u kultowego filmu Wykidajło. Aktor, który wcieli się w zawodnika mieszanych sztuk walki kręcił w miniony weekend sceny na UFC 285. W mediach społecznościowych pojawiło się mnóstwo materiałów z tego wydarzenia.

Jake Gyllenhaal - "Do utraty sił"

Sceny, które znajdziecie poniżej będą pochodziły z poczatkowej fazy filmu, kiedy to bohater grany właśnie przez Jake’a Gyllenhaala był wciąż aktywnym zawodnikiem MMA i walczył dla największej organizacji mieszanych sztuk walki na świecie, czyli UFC. W trakcie niedawnego wydarzenia sportowego w trakcie, którego do klatki wrócił Jon Jones, a także walczył polski wojownik Mateusz Gamrot, Jake Gyllenhaal nakręcił swoje własne sceny. Poniżej możecie zobaczyć, jak to wyglądało. Aktor "walczył" z byłem zawodnikiem UFC oraz kilku innych organizacji – Jayem Hieronem, który obecnie pracuje jako aktor i kaskader.

Reżyserem remake’u Wykidajło jest Doug Liman. Oprócz wyżej wymienionego gwiazdora na ekranie zobaczymy też Danielę Melchior i Billy'ego Magnussena.

Road House powstaje dla Amazon Studios. Na razie premiera filmu nie jest znana, ale bardzo prawdopodobne, że produkcja zadebiutuje jeszcze w 2023 roku.

Źrodło: Twitter