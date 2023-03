Rebecca Ferguson w zwiastunie post-apokaliptycznego serialu ''Silo'' 0

Platforma Apple TV+ prezentuje zwiastun swojego nowego serialu science fiction rozgrywającego się w świecie po apokalipsie. Projekt, w którym główną rolę otrzymała Rebecca Ferguson nosi tytuł ’’Silo’’.

Rebecca Ferguson, ''Biała królowa''

Scenarzystą serialu jest Graham Yost. Swój pomysł na serial oparł na bestsellerowej powieści ’’Silos’’ Hugh Howey’a. W serialu oprócz Rebecci Ferguson występują także Tim Robbins, Rashida Jones, David Oyelowo, Common, Harriet Walter, Avi Nash, Iain Glen i Shane Mcrae.

Akcja Silo rozegra się w przyszłości, w której to Ziemia stała się toksycznym pustkowiem. Przetrwać zdołała zaledwie garstka ludzi, którzy to zamieszkują ogromnych rozmiarów podziemny silos. Odcięci od świata zewnętrznego, wiodą życie pełne nakazów i zakazów, sekretów i kłamstw. By przeżyć, muszą ściśle przestrzegać pewnych zasad. Niektórzy jednak się na to nie godzą. Po tym jak mieszkańcy silosu zaczynają umierać w tajemniczych okolicznościach, inżynier Juliette zaczyna odkrywać szokujące tajemnice i prawdę o silosie.

Premiera serialu zaplanowana jest na 5 maja.

Dla Rebecci Ferguson występ w Silo to kolejna duża rola w projekcie telewizyjnym od czasu Białej królowej.

Źrodło: ComingSoon