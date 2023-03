Amazon zrobi własną wersję ''Ducha''? Jest to możliwe 0

Amazon Studios w zeszłym roku wykupiło studio filmowe MGM, które w swojej ofercie ma m.in. nową wersję filmu Duch z 1982 roku. Remake nakręcony osiem lat temu niestety, ale nie odniósł kasowego sukcesu i nie zapisał się w historii kina jak oryginał. Włodarze Amazona pragną więc nakręcić tą historię raz jeszcze.

Jak na razie nic z tych informacji nie zostało potwierdzone przez osoby decyzyjne w Amazon Studios, traktować więc należy je jako plotkę. Ale jak to mówią, w każdej plotce jest ziarenko prawdy. I być może już niedługo doczekamy się nowej wersji ’’Ducha’’ lepszej od Poltergeista z 2015 roku. Według dziennikarza Jeffa Sneidera jest ona wśród priorytetów Amazona.

Oryginał z Tobe Hooperem za kamerą i Stevenem Spielbergiem jako producentem przy budżecie niecałych 11 milionów dolarów zarobił prawie 122 miliony. Opowiadał on o pewnej rodzinie, której spokój zakłóciła przeprowadzka do nowego domu i pojawienie się ducha. Zaczynają dziać się rzeczy przedziwne i przerażające, ginie mała dziewczynka, którą duch poprzez telewizor wciągnął do swojego świata.

Źrodło: Dark Horizons