Colin Farrell jako Pingwin! Są pierwsze zdjęcia z planu serialu HBO Max 0

W Nowym Jorku rozpoczęły się zdjęcia do serialu '’The Penguin'’ powstającego dla HBO Max. Colin Farrell ponownie wciela się w postać antagonisty Batmana. W sieci pojawiły się pierwsze zakulisowe zdjęcia, na których widać aktora w pełnej charakteryzacji.

The Penguin to serialowy spin-off filmu Batman w reżyserii Matta Reevesa. Jego akcja rozgrywa się w świecie znanym z pełnometrażowego dzieła. Skoncentruje się on na postaci Oswalda Cobblepota, potem znanego jako Pingwin. Poznamy jego przeszłość i to w jaki sposób doszedł do władzy w mrocznym półświatku miasta Gotham.

The Penguin ma być limitowaną serią opartą na postaciach DC stworzonych przez Boba Kane'a i Billa Fingera. Scenarzystką i showrunnerką jest Lauren LeFranc. Za kamerą dwóch pierwszych odcinków stanie Craig Zobel mający na swoim koncie odcinki takich serialowych produkcji jak Westworld, Amerykańscy bogowie czy Mare z Easttown.

W obsadzie serialu oprócz widocznego na poniższych zdjęciach Farrella są także Cristin Milioti jako Sofia Falcone, Rhenzy Feliz, Michael Kelly, Shohreh Aghdashloo, Deirdre O'Connell i Clancy Brown. Nieoficjalnie mówi się, że w roli Bruce’a Wayne’a aka Batmana zobaczymy ponownie Roberta Pattinsona.

Jak widzimy nasz główny bohater zmienił swój image. Ma nowy garnitur.

Źrodło: DailyMail, Twitter