''Barry'' zakończy się 4. sezonem. Premiera finałowej serii w kwietniu 0

HBO postanowiło zakończyć historię Barry’ego, płatnego zabójcy pragnącego zmienić swoje życie. Nadchodzący czwarty sezon serialu Barry będzie finałowy.

Stacja ogłosiła, iż finałowa seria składać będzie się z ośmiu odcinków. Premiera tego sezonu wyznaczona została na 16 kwietnia.

Tworzenie tego serialu było niesamowitym przeżyciem i słodko-gorzka jest świadomość tego, iż historia w nim ukazana doszła do naturalnego zakończenia powiedział Bill Hader, odtwórca tytułowej roli.

Barry (Bill Hader) zarabia na życie jako płatny zabójca z dolnej półki. Mężczyzna jest w depresji, czuje się samotny i całkowicie wypalony. Niechętnie zgadza się na realizację zlecenia w Los Angeles, gdzie ma zająć się młodym, aspirującym aktorem. Podążając za swoim celem, Barry trafia na spotkanie lokalnej grupy teatralnej. Ku swojemu zaskoczeniu odkrywa, że w ich towarzystwie czuje się dobrze i nabiera przekonania, że chciałby zerwać ze starym życiem. To jednak nie jest takie proste… Barry’emu udaje się wyeliminować wiele czynników zewnętrznych, które pchnęły go w kierunku przemocy, odkrywa jednak że w jego psychice jest coś, co pcha go w kierunku zabójczej profesji. Czy nareszcie uda mu się odrzucić przeszłość czy jednak będzie musiał zapłacić za dawne grzechy?

Cousineau zostaje okrzyknięty bohaterem, a aresztowanie Barry’ego niesie ze sobą szokujące konsekwencje. Wszystko to prowadzi do wybuchowego i przezabawnego ostatniego rozdziału historii tego bohatera.

Poniżej pierwsza zapowiedź finałowej serii:

Źrodło: ComingSoon, HBO