Scenarzysta ''Gry o tron'' showrunnerem nowego serialu o Zorro 0

Jak wiadomo Disney pracuje nad nową wersją kultowego serialu z lat 50. XX wieku Zorro. Odtwórca roli zamaskowanego mściciela został już wybrany. Teraz zaś poinformowano kto będzie kierował produkcją. Funkcję showrunnera otrzymał Bryan Cogman.

Cogman pracował jako scenarzysta i producent przy takich serialach jak Gra tron czy Władca Pierścieni: Pierścienie władzy.

Nowy Zorro ukazać ma nam epicką przygodę zakorzenioną w bogatej i różnorodnej historii Kalifornii, pełną humoru, złowrogich intryg, romantycznych uniesień i komplikacji oraz zawadiackiej akcji. A więc wszystko to z czego słynną produkcję o Zorro.

Serial opowie o pochodzącym z uprzywilejowanej rodziny młodym mężczyźnie Diego De La Vega, który powraca do rodzinnego miasta El Pueblo de Los Angeles po rodzinnej tragedii. Na miejscu odkrywa świat, w którym króluje korupcja i niesprawiedliwość. To prowadzi go do przyjęcia roli zamaskowanego strażnika zwanego Zorro – pierwszego prawdziwego superbohatera Ameryki.

W tytułowego bohatera wcieli się Wilmer Valderrama. Wcześniej Zorro portretowali Douglas Fairbanks, Guy Williams i chyba najbardziej kojarzony z tą postacią przez obecne pokolenie Antonio Banderas.

Źrodło: Deadline