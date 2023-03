Nowe monstra w kolejnym zwiastunie ''Dungeons & Dragons: Złodziejski honor'' 0

Do premiery wielkiego kinowego widowiska fantasy Dungeons & Dragons: Złodziejski honor pozostały zaledwie trzy tygodnie. W sieci za pośrednictwem studia Paramount Pictures zadebiutował kolejny materiał wideo promujący produkcję.

Film opowiada historię grupy łotrów, którzy kradną artefakt w ramach rutynowej pracy, tylko po to, by odkryć, że przypadkowo sprowadzili dzień zagłady do swojego królestwa. Teraz muszą spróbować odwrócić swój los oraz los całej ludzkości.

Produkcja ta jest adaptacją popularnej serii planszowych gier firmy Hasbro.

Za kamerą stanął duet reżyserski odpowiedzialny za bardzo udaną komedię Wieczór gier, czyli Jonathan Goldstein i John Francis Daley. Angaże w produkcji otrzymali m.in. Chris Pine, Michelle Rodriguez, Justice Smith, Hugh Grant, Sophia Lillis, Chloe Coleman i Rege-Jean Page. Film jest współprodukowany i współfinansowany przez Hasbro, eOne i Paramount Pictures.

Premiera filmu 31 marca. Do polskich kin wejdzie on 14 kwietnia.

Źrodło: Paramount Pictures