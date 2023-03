Niezwykle pozytywna komedia ''Schmigadoon'' powraca z 2. sezonem 0

Bardzo dobrze oceniana muzyczna komedia Apple TV+ Schmigadoon niecałe dwa lata po premierze doczekała się drugiego sezonu. Jego premiera całkiem niedługo. W sieci zadebiutował pełny zwiastun nowej serii.

fragment plakatu promującego serial ''Schmigadoon''

Główni bohaterowie komedii to niezbyt zgodna para, która jest w trakcie pieszej wycieczki. Nagle trafia ona do wyjątkowego miejsca. To niezwykle kolorowe, wesołe i jakby żywcem wyjęte z kreskówki miasteczko, w którym wszędzie rozbrzmiewa muzyka. To magiczne miasteczko żyje jakby w musicalu z lat 40 ubiegłego wieku. To jednak nie wszystko czym zadziwi ono naszych bohaterów. Okazuje się bowiem, iż nie można z niego odejść, zanim nie odnajdzie się istoty prawdziwej miłości.

W drugiej serii para ta tęskni za magią jaką poczuli w Schmigaddon i próbują powrócić do tej baśniowej krainy. Zamiast tego trafiają do świata Schmicago, który rozbrzmiewa nutami musicali z lat 60. i 70. XX wieku.

W rolach głównych powracają Cecily Strong i Keegan-Michael Key. Za kamerą drugiej serii stanął Robert Luketic.

Premiera 2. sezonu serialu 5 kwietnia na Apple TV+.

Źrodło: Apple TV+