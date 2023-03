''Wrota do piekieł'' mogą jednak otrzymać kontynuację? 0

Pamiętacie udany horror Sama Raimi'ego z 2009 roku Wrota do piekieł? Być może po latach doczekamy się jego kontynuacji. Informację o pracy nad scenariuszem sequela potwierdził sam reżyser.

Wcześniej Raimi twierdził, iż dotychczas kontynuacja nie powstała bowiem zakończenie filmu było wyjątkowo satysfakcjonujące.

To jest tak definitywne zakończenie, że w moim umyśle nie widziałem niczego co mogłoby zapoczątkować kontynuację powiedział reżyser.

Teraz jednak zmienił swoje zdanie. Raimi w trakcie czatu Reddit AMA zasugerował jakoby trwały pracę nad scenariuszem kontynuacji.

Zespół Ghost House Pictures: Romel Adam i Jose Canas próbują wymyślić historię, która zadziała. Nie mogę się doczekać, aby usłyszeć, że im się udało powiedział Raimi.

Stephanie (Alison Lohman), wiedzie spokojne życie, ma dobrą pracę i kochającego chłopaka. Jednak pewnego dnia w pracy podejmuje decyzję o eksmisji pewnej starszej pani. Cyganka ze złości rzuca na Stephanie potężną klątwę. Teraz przez jedną decyzję, dziewczyna będzie musiała przejść piekło, by odwrócić urok…

W końcówce główna bohaterka została wciągnięta w otchłań piekła co nie pozostawiło otwartych drzwi do kontynuacji fabuły. Czy uda się coś logicznego w tej kwestii wymyślić, czas pokaże. A Wy chcielibyście, aby Wrota do piekieł otrzymały sequel?

Źrodło: Bloody Disgusting