Andy Serkis o możliwości powrotu do świata "Władcy Pierścieni"

fragment plakatu filmu "Hobbit"

W ciągu ostatnich 20 lat Andy Serkis przeszedł od gościa w garniturze do nagrywania ruchu do szanowanego hollywoodzkiego aktora i reżysera. Serkis był nie tylko pionierem w technologii motion capture, która ożywiła Golluma w trylogii Petera Jacksona Władca Pierścieni i Hobbicie, ale także zanurzył się w świat J.R.R. Tolkiena, stając się narratorem szeregu nowych audiobooków opartych na twórczości autora. Ponieważ Warner Bros. Pictures pracuje teraz nad nowymi filmami Władcy Pierścieni, Serkis odniósł się do możliwości ponownego powrotu do serii. ~

Słuchaj, Peter Jackson, Fran Walsh, Philippa Boyens to jakby druga rodzina, której stałem się częścią i z którą nakręciłem tak wiele filmów. I — powiem ci — są najlepsi i najbardziej niesamowici ludzie do pracy. Myślę, że jest tak wiele innych potencjalnych projektów Śródziemia, które mogą powstać, a jeśli je realizują, oczywiście skorzystałbym z szansy na ponowne rozpalenie tych relacji… Śródziemie nigdy mnie nie opuściło.

wyjawił Andy Serkis

Oczywiście nie wiadomo, czy Serkis wrócił by do roli Golluma w nowych filmach.

