Przychodzi taki czas w naszym życiu, kiedy zatrzymujemy się, aby podsumować nasze osiągnięcia i zastanowić się, czy może nie moglibyśmy być bardziej spełnieni, robiąc coś innego. Ale co by było, gdybyś miał dostęp do tajemniczej maszyny, która mogłaby dokładnie przewidzieć twój prawdziwy cel i ustawić cię na ścieżce maksymalizacji twojego pełnego potencjału? Zobaczcie zwiastun serialu The Big Door Prize.