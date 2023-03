Zobacz jak Keanu Reeves podsumowuje serię "John Wick" w 60 sekund 0

Pierwsze reakcje na John Wick: Rozdział 4 są bardzo pozytywne. Film jest jednym z najbardziej wyczekiwanych filmów akcji tego roku, z udziałem takich gwiazd jak Keanu Reeves, Bill Skarsgård i Laurence Fishburne. Reeves podsumował trzy poprzednie filmy w 60 sekund, zobaczcie jak mu wyszło.

fragment plakatu filmu "John Wick 3"

Począwszy od 2014 roku, oryginalny film zachwycał fanów, chociaż oglądanie akrobacji Reevesa na dużym ekranie zawsze jest niesamowitym doświadczeniem, emocjonalna fabuła filmu naprawdę wzruszyła fanów. Kto by pomyślał, że bohater może posunąć się do ekstremalnych starań, aby pomścić swojego psa? Kolejna część wprowadziła widzów w zupełnie nowy świat zabójców z The Continental i High Table. Ostatnia odsłona, zmieniła całą narrację,tym razem myśliwy jest teraz ścigany.

Poniżej klip streszczający całą dotychczasową historię:

W tytułowej roli powraca niezastąpiony Keanu Reeves. Partnerować mu będą m.in. Lance Reddick, Ian McShane, Bill Skarsgard, Clancy Brown, Hiroyuki Sanada, Donnie Yen oraz piosenkarka pop w swoim aktorskim debiucie – Rina Sawayama. Film John Wick 4 wyreżyserowany został przez Chada Stahelskiego na podstawie scenariusza napisanego wspólnie przez Shaya Hattena i Michaela Fincha.

Przypomnijmy, że 4 część serii John Wick zadebiutuje w kinach 24 marca tego roku.

Źrodło: twitter.com/JohnWickMovie