Lady Gaga nie wykona na Oscarach piosenki z "Top Gun: Maverick" 0

Wyjaśniła się kwestia związana z występem Lady Gagi na ceremonii rozdania Oscarów. Gwiazda nie wykona na Oscarach piosenki z Top Gun: Maverick.

Reżyser tegorocznych Oscarów Glenn Weiss wyjawił, że Lady Gaga nie zaśpiewa piosenki "Hold My Hand", która promowała film Top Gun: Maverick i została nominowana do statuetki w odpowiedniej kategorii. Powód? Piosenkarka powiedziała producentom, że planuje przybyć na ceremonię jako nominowana, ale nie będzie miała czasu na przygotowanie numeru muzycznego, ponieważ jest zbyt zajęta pracą na planie filmu Joker: Folie à Deux, w którym wystąpi u boku Joaquina Phoenixa.

Pozostała czwórka nominowanych przygotowuje się do wystąpów na Oscarach: będą to piosenki "Applause" (z Tell It Like a Woman), "Lift Me Up" (Czarna Pantera: Wakanda w moim sercu), "Naatu Naatu" (RRR) i "This Is a Life" (Wszystko wszędzie naraz) — zostanie wykonany podczas pokazu.

Warto przypomnieć, że Lady Gaga miała okazję dwukrotnie wystąpił na ceremonii. Po raz pierwszy na gali rozdania Oscarów w 2016 roku we współpracy z Diane Warren przy piosence "Til It Happens to You" z dokumentu Pole walki oraz w 2019 roku, gdzie wykonała utwór "Shallow" z filmu Narodziny gwiazdy, za który zresztą zdobyła Oscara.

Źrodło: Deadline