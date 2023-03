Biały Dom i śmiertelny spisek w zwiastunie serialu "Nocny agent" 0

Netflix udostępnił zwiastun Nocnego agenta, nadchodzącej serii, w której główne role grają Gabriel Basso i Luciane Buchanan. Serial, oparty na książce Matthew Quirka pod tym samym tytułem, został stworzony przez showrunnera Poza czasem, Shawna Ryana.

fragment plakatu serialu "Nocny agent"

Zwiastun przedstawia Petera Sutherlanda (Basso), agenta FBI, który w pojedynkę ratuje życie setkom ludzi podczas zwykłej jazdy pociągiem. Dzięki bystrym oczom Peter orientuje się, że ktoś podłożył bombę w pociągu, co pozwala mu w samą porę zatrzymać pojazd i wyprowadzić jego pasażerów w bezpieczne miejsce. Dzięki bohaterskim czynom Peter dostaje pracę w Białym Domu, gdzie ma za zadanie obsługiwać telefon alarmowy w piwnicy. To żmudna praca, ponieważ telefon nigdy nie dzwoni. A nawet gdyby zadzwonił, zadaniem Petera jest po prostu przekierowywanie niezbędnych połączeń do zespołu, który faktycznie odpowiada za rozwiązywanie problemów.

Pewnego wieczoru Peter odbiera telefon od zdesperowanej Rose Larkin (Buchanan). Rose zostaje zaatakowana przez zamaskowanego zabójcę, kiedy dzwoni do Petera, agent wyrusza jej na pomoc. Następnie Peter otrzymuje zadanie ochrony Rose za wszelką cenę, jednocześnie angażując się w głęboki spisek otaczający ludzi na wysokich stanowiskach w samym Białym Domu.

W obsadzie serialu znajdują się także Hong Chau jako lojalna szefowa sztabu prezydenta, Dianne Farr, Sarah Desjardins jako nastoletnia córka wiceprezydenta, Maddie Redfield, Fola Evans-Akingbola jako sumienna szefowa ochrony Maddie, Chelsea Arrington, Eve Harlow jako nieprzewidywalna zabójczyni Ellen, Phoenix Raei jako równie morderczy kochanek Ellen, Dale, Enrique Murciano jako wyważony, stały przywódca Tajnych Służb Ben Almora i DB Woodside jako powracający agent Tajnych Służb Erik Monks, który chce odzyskać dawny szacunek.

Serial zadebiutuje 23 marca 2023 roku.

Źrodło: Netflix