Trwają przygotowania do rozpoczęcia produkcji drugiego sezonu spin-offu Gry o tron – Ród smoka. Showrunner serialu Ryan Condal co prawda nie zdradził daty rozpoczęcia prac na planie, mówiąc jedynie, iż rozpoczną się one wkrótce. Ujawnił zaś inną ciekawą informację, dotyczącą nowych smoków, jakie przyjdzie nam poznać w drugiej serii.