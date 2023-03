Powstanie "Creed-Verse" - odpowiedzialny będzie za to Amazon

Creed III święci triumfy w kinowych kasach – na świecie już ponad 100 mln dolarów od premiery – i wygląda na to, że to nie koniec przygód tytułowego boksera. Co więcej – przed nami całe uniwersum oparte o Creedzie i Rockym.