Redaktor Naczelny FDB. Od czasu do czasu, lubię obejrzeć sobie jakiś film :)

W wieku 89 lat zmarł Robert Blake - aktor oskarżony o zamordowanie swojej żony 0

Kontrowersyjny aktor Robert Blake nie żyje. Mężczyzna miał 89 lat.

Robert Blake - "Pociąg z forsą"

Robert Blake nie żyje, miał 89 lat. Aktor zmarł w Los Angeles, chorował na serce. Śmierć została potwierdzona przez jego siostrzenicę Noreen Austin.

Kariera Roberta Blake’a trwała bardzo długo, jednak została zakończona po tym, jak oskarżono go w 2001 roku o zamordowanie żony Bonny Lee Bakley. W 2005 roku wszystkie zarzuty przeciwko aktorowi zostały oddalone, jednak nigdy nie powrócił on do aktorstwa.

Kariera Blake’a w zawodzie aktora zaczęła się już w wieku 5 lat, kiedy to pojawił się na ekranie w serialu krótkometrażowym "Our Gang", którego emisja trwała w latach 1939-1944.

W ciągu trwającej ponad 60 lat hollywoodzkiej kariery Blake pojawił się między innymi w takich klasycznych filmach, jak Skarb Sierra Madre u boku Humphreya Bogarta czy Z zimną krwią z Johnem Forsythe. Jego ostatnim występem w filmie fabularnym była rola w filmie Zagubiona autostrada w reżyserii Davida Lyncha.

Jeśli chodzi o telewizję to największą sławę przyniosła mu kreacja tajnego detektywa Tony’ego Baretty w serii Baretta, który był emitowany przez cztery sezony na antenie ABC w latach 1975-78. Za tę rolę Robert Blake otrzymał Emmy dla najlepszego aktora pierwszoplanowego w serialu dramatycznym w 1975 roku i był ponownie nominowany do tej nagrody w 1977 roku.

Źrodło: Deadline