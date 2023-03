Redaktor Naczelny FDB. Od czasu do czasu, lubię obejrzeć sobie jakiś film :)

Oficjalny plakat promujący dokument "Lewandowski-Nieznany" 0

Prezentujemy Wam oficjalny plakat promujący polski dokument o Robercie Lewandowskim, którego premiera już 31 marca, wyłącznie na Prime Video.

Serwis streamingowy Prime Video udostępnił oficjalny plakat do pierwszej polskiej produkcji własnej – dokumentu o życiu i karierze Roberta Lewandowskiego pt. Lewandowski – Nieznany, której premiera odbędzie się 31 marca 2023 roku. Dzięki bezpośredniemu dostępowi do życia sportowca i nigdy wcześniej niepublikowanym materiałom, film zapewni użytkownikom Amazon Prime w Polsce niepowtarzalną możliwość poznania prawdziwego wizerunku i historii Roberta Lewandowskiego.

Film ujawnia wyjątkową drogę, jaką przebył młody człowiek z małego miasta w Polsce, aby stać się jednym z najlepszych napastników swoich czasów, jak również pokazuje zmianę jego sposobu myślenia i to, jak przekroczył granice futbolu swoimi występami na boisku i zachowaniem poza nim. Dokument przedstawia wiele aspektów życia Lewandowskiego, w tym jego młode lata, miłość do rodziny i przyjaciół, a także jego niezachwianą etykę pracy, poświęcenie oraz wzloty i upadki towarzyszące mu w drodze do sukcesu zawodowego.

Dokument składa się z rozmów z Lewandowskim oraz ze światowej klasy piłkarzami, trenerami i innymi sportowcami, takimi jak Xavi Hernandez, Thierry Henry, Jürgen Klopp i Zbigniew Boniek, a także z jego żoną Anną Lewandowską, rodziną i bliskimi przyjaciółmi. Poprzez ekskluzywne wywiady film przedstawia nieznany dotąd obraz początków kariery Lewandowskiego w Polsce, jego wzrost popularności w takich klubach jak Borussia Dortmund i Bayern Monachium oraz jego rolę w drużynie jako dominującego strzelca i kapitana reprezentacji narodowej. Obraz obejmuje również transfer Lewandowskiego do FC Barcelony i przedstawia, jak ten ruch był postrzegany przez ekspertów i fanów, dodając własną perspektywę piłkarza i powody jego decyzji.

Premiera już 31 marca.

Źrodło: Prime Video