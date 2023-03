Temat sequela ''Soku z żuka'' powraca. Jenna Ortega stara się o angaż w produkcji 0

Temat planowanej kontynuacji kultowej komedii fantasy z 1988 roku Sok z żuka sukcesywnie powraca co jakiś czas. Do tej pory jednak nie udało się jej zrealizować. Być może teraz coś się zmieni w tej kwestii, bowiem jak donoszą zagraniczne media trwają właśnie castingi do produkcji, a o angaż w niej stara się sama Jenna Ortega, odtwórczyni Wednesday Addams w serialu Tima Burton zrealizowanym dla Netflixa.

Ortega jak podaje portal The Hollywood Reporter stara się o główną rolę w sequelu. Jeśli otrzyma tę rolę to wcieli się w córkę Lydii, postaci w oryginale odgrywanej przez Winonę Ryder.

Warner Bros. podobno planuje rozpoczęcie prac na planie już pod koniec maja bądź na początku czerwca. Za kamerą sequela oczywiście stanąć ma nie kto inny jak Tim Burton. Będzie to jego powrót do pełnometrażowego dzieła po nakręconym w 2019 roku Dumbo. Jak na razie wszelkie fabularne szczegóły tego oczekiwanego od lat sequela trzymane są w tajemnicy. Do tytułowej roli po latach powrócić ma Michael Keaton.

Informajce te jak na razie nie zostały oficjalnie potwierdzone ani przez wspomniane studio ani przez przedstawiciela aktorki. Gdy tylko będzie coś w tej kwestii wiadomo od razu Was o tym poinformujemy. Miejmy nadzieję, że tym razem wszystko jednak pójdzie zgodnie z planem i po ponad 30 latach doczekamy się tej kontynuacji.

