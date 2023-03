Apple TV+ zamawia 2. sezon ''Terapii bez trzymanki'' 0

Komediowa produkcja Apple TV+ Terapia bez trzymanki okazała się dziełem, które przyciągnęło przed ekrany na tyle dużo widzów, że jeszcze przed końcem emisji pierwszej serii włodarze serwisu postanowili dać serialowi zielone światło na kontynuację.

fragment plakatu promującego serial ''Terapia bez trzymanki''

Serial podąża za pogrążonym w żałobie terapeutą, w tej roli Jason Segel, który zaczyna łamać zasady i mówić swoim klientom dokładnie to, co myśli. Ignorując swoje wykształcenie i etykę, dokonuje ogromnych, burzliwych zmian w życiu ludzi… w tym we własnym. Efekty tych działań przekraczają jego najśmielsze oczekiwania.

W jednej z głównych ról Harrison Ford, który wciela się w dr Paula Rhoadesa. Aktor ten specjalizuje się w pełnometrażowych produkcjach. Występ w Terapii bez trzymanki jest dla niego drugą większą rola w dziele odcinkowym. Wcześniej podziwiać mogliśmy go w prequelu Yellowstone – 1923, gdzie wcielił się w Jacoba Duttona.

Za serial odpowiadają współtwórcy Teda Lasso Bill Lawrence i Brett Goldstein oraz Jason Segel.

Pierwszy sezon Terapii bez trzymanki miał swoją premierę 27 stycznia. Składa się na niego 10. odcinków. Finałowy zadebiutuje 24 marca.

