Player zdradził datę premiery ''Pati''. Serial umili nam długi majowy weekend 0

Najbardziej wyczekiwana serialowa premiera tego roku Pati trafi do serwisu Player.pl na sam koniec kwietnia. Produkcja ta jest spin-offem Skazanej z Aleksandrą Adamską w roli głównej. To historia Patrycji Cichy zanim ta trafiła do więzienia.

Pati, w którą wciela się Aleksandra Adamska to koleżanka Alicji Mazur spod celi. Swoją charyzmą, bezczelnością, poczuciem humoru i niepowtarzalnym stylem bycia podbiła serca widzów Skazanej i Playera. Odsiedziała już pięć z ośmiu lat wyroku. Teraz użytkownicy Playera dowiedzą się, jak doszło do tego, że trafiła do więzienia.

Główna bohaterka zanim została pozbawiona wolności, nie miała najłatwiejszej sytuacji życiowej, głównie za sprawą kompletnie niepoukładanej i nieodpowiedzialnej matki – Julity. To na Pati spada obowiązek zajmowania się młodszym rodzeństwem – Natalką i Natankiem oraz matką uwikłaną w przestępczy światek i narkotyki. Pomimo przeciwności, nie rezygnuje jednak z walki o marzenia.

W obsadzie oprócz Aleksandry Adamskiej znajdują się m.in. Konrad Eleryk (Krystian), Agnieszka Przepiórska (Julita, matka Pati), Natalia Wolska (Natalka, siostra Pati), Fryderyk Surowiec (Natanek, brat Pati), Ewa Gawryluk (Maria Sobotko), Marek Richter (Tomasz Sobotko), Magdalena Walach (Agata Rulewska), Tomasz Drabek (Marek Rulewski), Filip Gołąb (Sony), Grażyna Bułka (Wiesia), Ina Sobala (Majka), Ewa Telega (Mistrzyni) i Tomasz Schimscheiner (Wiktor Walicki).

Scenariusz powstał we współpracy ze scenarzystkami serialu Skazana. Za reżyserię odpowiada Bartek Ignaciuk. Zdjęcia do serialu realizowane były od września 2022 roku. Ostatni klaps na planie padł 17 stycznia.

Premiera tej 6-odcinkowej produkcji planowana jest na 28 kwietnia ​tylko w serwisie Player.pl.

Źrodło: TVN